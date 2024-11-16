شكرا لقرائتكم خبر عن رصاصة تصيب طائرة أمريكية بمطار دالاس.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصابت رصاصة جسم طائرة أمريكية، كانت تستعد للمغادرة من مطار دالاس، مما أدى إلى إلغاء رحلة، مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته شركة الطيران الأمريكية.

ولم ترد أنباء عن سقوط إصابات وجرى الاتصال بسلطات إنفاذ القانون، بعد أن أصابت رصاصة الجانب الأيمن من الطائرة، أسفل سطح الطائرة مباشرة.

وفي الوقت نفسه، كان طاقم طائرة الرحلة رقم 2494، يعد الطائرة للمغادرة، من مطار دالاس لاف فيلد، طبقا لما ذكرته الشركة في بيان.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن "الطائرة من طراز بوينج 800-737، تعرضت لإطلاق نار، بالقرب من قمرة القيادة، حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء، قبل الرحلة إلى مطار إنديانابوليس الدولي، وعادت الطائرة إلى البوابة وخرج الركاب".