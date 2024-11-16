شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: حمد إبراهيم مدرب محبوب وجماهير الإسماعيلى ستكون عاملا مؤثرا والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد الشيخ ، لاعب النادى الإسماعيلى، أن حمد إبراهيم مدرب كبير يمتلك شخصية قوية ولديه ميزة لا يمتلكها الكثير من المدربين، وقادر على قيادة الدراويش بشكل مميز.

وأضاف أحمد الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كابتن حمد إبراهيم شخصية قوية جدا ومدرب كبير جدا، واللاعيبة كلها بتحبه ودى ميزة مش موجودة عند أي مدرب وواخد حاجات كتير من الراحل إيهاب جلال من خلال عملهم مع بعض لفترات كبيرة وعشرة عمر، وتعلموا من بعض حاجات كتير، ونتمنى التوفيق له ولنا وإن شاء الله تكون سنة خير علينا جميعا".

وتابع أحمد الشيخ، "أتمنى أن تحضر جماهير الإسماعيلى بشكل كبير في المباريات، وأعتقد أنها ستكون عامل مؤثر فى صالح الإسماعيلى بالمباريات المقبلة".

فى سياق آخر، قرر حمد إبراهيم رفع الحمل التدريبي بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية وذلك خلال فترة التوقف الحالية.

ويخوض الفريق مرانه الصباحي في الثامنة ثم يخوض مرانه المسائي في تمام الرابعة عصرا وذلك على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية ، ومن المقرر أن تتخلل فترة التوقف الحالية رفع الحمل التدريبي بجانب تنظيم مجموعة من الوديات.

ويستعد الفريق للقاء بتروجيت يوم 24 نوفمبر الجاري في ثالث جولات مسابقة الدوري الممتاز.