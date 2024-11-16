شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية خاصة لمساعدة الحكام على قراءة خطط لعب فرق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم محاضرة فنية خاصة لحكام الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشرح محلل الأداء محمود شاكر طرق لعب فرق "دوري نايل" للحكام، لمساعدتهم على قراءة خطط لعب فرق المسابقة، وتوقع تحركات اللاعبين خلال المباريات.

وأصدرت لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف بعض التعليمات الجديدة للحكام، بداية من الثلاثاء 12 – 11 – 2024، وذلك لفرض الانضباط خلال المرحلة المقبلة، أبرزها عدم التعامل مع السوشيال ميديا بكل أنواعه، وعدم الإدلاء بأى تصريحات تليفزيونية.

وتسلم ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق مهام عمله رسمياً فى رئاسة لجنة الحكام بعد توجيه اتحاد الكرة الشكر للجنة السابقة التي تضم محمد فاروق وإبراهيم نور الدين.