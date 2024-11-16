شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثنائية فى بطولة الجمهورية مواليد 2009 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 على ضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الجمهورية.

افتتح عمر عبد الرحيم التسجيل للأهلي بتسديدة صاروخية في الدقيقة السابعة، بعدما تلقى تمريرة متقنة برأسية محمد عماد، وفي الدقيقة 43 تلقى أحمد عبد الهادي بينية مميزة من يحيى وائل رياض على حدود منطقة الست ياردات ليطلق تسديدة قوية في الشباك ويضاعف تقدم الأهلي، وخلال الشوط الثاني سجل الإسماعيلي هدفه الوحيد، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2 - 1.



وبدأ «أهلي 2009» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رجب أحمد رجب.

الدفاع: شوقي السعيد - محمد حمدي قمر - محمد عماد - سيف تامر.

الوسط: عمر عبد الرحيم - أحمد عبد الهادي - محمد أيمن - يحيى وائل رياض.

الهجوم: سيف كريم - عبد العزيز خالد.

وشارك آدم يوسف بدلًا من محمد عماد، ومحمد إبراهيم بدلًا من شوقي السعيد، وعمر حجاج بدلًا من محمد أيمن، ومحمد علاء بدلًا من أحمد عبد الهادي، ومحمد السيد بدلًا من آدم محمد يوسف الذي تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد اصطدامه بالحارس رجب أحمد، وتوجه عقب انتهاء المباراة إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 18 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراة وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة 4 مباريات.

وفاز «أهلي 2009» على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5 - 2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا وخسر أمامه بركلات الترجيح 19 - 20، وفاز على الزمالك 1 - 0، وعلى بلدية المحلة 2 - 0، وخسر أمام زد 1 - 2، وأمام بتروجت 0 - 1، وأمام مودرن سبورت 1 - 2، وأمام إنبي 0 - 3، وفاز على الإسماعيلي 2 - 1، مسجلًا 15 هدفًا مقابل 12 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًّا، ومحمد علي مدربًا عامًّا، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.