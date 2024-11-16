شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يعتذر لجماهير الأهلي بعد تهنئة لاعب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

عبر خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تقديره الخالص لجماهير الأهلي واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي.

وقال عبد الفتاح، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للنادي، إنه يعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، ويرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي.

وكان خالد عبد الفتاح قد قام بتهنئة مروان حمدي لاعب بيراميدز عبر حسابه على انستجرام في عيد ميلاده، وهو ما اعتبرته جماهير الأهلي استفزازا لها، بعدما سبق وقام لاعب بيراميدز بسب النادي الأهلي وجماهيره فى مباراة الفريقين الموسم الماضي.

ونشر عبد الفتاج تهنئة عبر حسابه على موقع انستجرام يهنئ فيها لاعب بيراميدز، وهو ما استفز مشاعر الجماهير الحمراء، لاسيما أن اللاعب قام بسب جماهير الأهلي من قبل.

خالد عبد الفتاح بصحبة مروان حمدي

وفى سياق مختلف، شهد مران الأهلي أمس الجمعة انتظام ياسر إبراهيم مدافع الفريق في المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته مؤخرًا عن التدريبات والمباريات.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن مرحلة الإعداد للمباريات القادمة بعد التوقف الدولي.



كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، مع أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاستفسار عن حالة اللاعبين المصابين والبرنامج التأهيلي والعلاجي لكل منهم.

كما شهد المران تنفيذ برنامج بدني متنوع للاعبين ضمن فقرات المران، وحرص المدير الفني على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة للاعبين في اليوم الأول للتدريبات بعد الراحة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء أمس استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.