شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على فايد برباعية ودياً استعداداً لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على فايد بنتيجة 4 / 1، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية.

وشهدت المباراة مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب، رغبة من الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم، في منحهم الثقة للدفع بهم خلال منافسات الموسم الجاري.

وبدأ الفريق المباراة بتشكيل ضم كلا من، كمال السيد في حراسة المرمى، أحمد أيمن، محمد إيهاب، عبدالله محمد، حسن منصور، عبد الرحمن الدح، محمود أوتاكا، عبدالله حسن، علي الملواني، عمر القط وحسن صابر.

وشارك خلال أحداث اللقاء كل من عمرو السعيد، محمود سنجاري، عبدالله جمال، عبدالرحمن كتكوت، محمد بحيري ومحمد وجدي.

وسجل أهداف الإسماعيلي، كل من حسن صابر في الدقيقة 40، وحسن منصور في الدقيقة 44، وعبد الرحمن كتكوت، من ركلة جزاء، في الدقيقة 70، ومحمود سنجاري، في الدقيقة 78.

ويواجه الفريق نظيره زد، غدا، الأحد، على ملعب بتروسبورت في ثاني وديات الفريق خلال فترة التوقف.