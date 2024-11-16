شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر لحم البقر الطازج والضأن المبرد المستورد خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار اللحوم في السعودية على أساس شهري في أكتوبر الماضي، إذ انخفض سعر لحم البقر الطازج، والضأن المبرد المستورد، فيما ارتفع الضأن الطازج ولحم الجمل.
وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر لحم البقر الطازج انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري، مسجلا 51.91 ريال للكيلو.
وبلغ سعر لحم الضأن الطازج في شهر أكتوبر الماضي، 67.69 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 0.6% على أساس شهري.
وسجل سعر لحم الجمل الطازج ارتفاعا بنسبة 0.4%، على أساس شهري، ليصل إلى 54.09 ريال للكيلو.
وبلغت تكلفة طبخ الذبيحة في شهر أكتوبر الماضي، 292.45 ريال، منخفضة بنسبة 0.7% على أساس شهري.
وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر لحم البقر الطازج انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري، مسجلا 51.91 ريال للكيلو.
أسعار اللحوم في السعوديةوفقا للنشرة فإن سعر لحم الضأن المبرد المستورد انخفض بنسبة 0.2% على أساس شهري، في أكتوبر الماضي، مسجلا 51.77 ريال للكيلو.
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وسجل سعر لحم الجمل الطازج ارتفاعا بنسبة 0.4%، على أساس شهري، ليصل إلى 54.09 ريال للكيلو.
وبلغت تكلفة طبخ الذبيحة في شهر أكتوبر الماضي، 292.45 ريال، منخفضة بنسبة 0.7% على أساس شهري.