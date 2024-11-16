الامارات | "حكماء المسلمين" يدعو إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قادة العالم وشعوبه إلى ضرورة العمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك.

وقال في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام إن قيمة التسامح ليست مجرد خيار أخلاقي، بل هي واجب إنساني وشرط أساسي لاستقرار المجتمعات وتقدمها، وإرساء دعائم سلام حقيقي، يُعيد للإنسانية توازنها وينشر الرحمة والعدل والأمل في كل مكان.

وأشار إلى أن الدين الإسلامي في جوهره دين السلام والرحمة، ويدعو إلى نبذ الكراهية، فهو يحث دائما على التعايش السلمي بين الناس على اختلاف أعراقهم وثقافاتهم، وتكريس مبادئ الاحترام المتبادل والتواصل الإنساني.

ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا كبيرة لترسيخ ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر، التي توجت بإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي عام 2019.

ودعت الوثيقة قادة العالم وصناع السياسات الدولية والاقتصادية إلى العمل الجاد على نشر ثقافة التسامح والسلام.