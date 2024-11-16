شكرا لقرائتكم خبر عن 94 ألف طن.. معاصر الزيتون بتبوك تستقبل نتاج مليون و800 ألف شجرة والان نبدء بالتفاصيل

مهرجان الزيتون

الدمام - شريف احمد - تستقبل معاصر الزيتون بمنطقة تبوك خلال هذه الفترة حصاد مايزيد عن مليون و800 ألف شجرة زيتون تنتج 94 ألف طن من الزيتون، وأكثر من 12250طنًا من الزيت، من أصناف، الأربوكينا والأربوسانا والنيبالي والصوراني.وتسهم طبيعة منطقة تبوك الجغرافية وموقعها القريب من مناخ البحر الأبيض المتوسط بجعل المنطقة من أهم مناطق المملكة في إنتاج الكثير من المحاصيل ومنها زيت الزيتون والفواكه مثل العنب والمشمش والخوخ والفراولة والمانقو والبرتقال واليوسفي وبأنواع متعددة لكل صنف وفق عوامل تعتمد على جودة المنتج وليس على كثرته.وكون الزراعة بعمومها تشكل أحد أهم الروافد الاقتصادية بالمملكة من الاكتفاء إلى التصدير، فقد أولتها الدولة -أيدها الله- جل عنايتها، من خلال دعمها للمشروعات الزراعية والمزارعين بتقديم القروض الزراعية الميسرة وتأمين الآليات الزراعية والمكائن ومضخات الري ومختلف المعدات الخاصة بالمجال الزراعي.ويحفز فرع فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة المزارعين على الرقي بالزراعة من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتقديم الاستشارات لهم من قبل المختصين، للحصول على أفضل إنتاج.كما يحرص على تنظيم مختلف المهرجانات الموسمية للمحاصيل الزراعية بمختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة بالتزامن مع موسم كل حصاد، ومنها مهرجان الزيتون الذي يعد نافذة تسويقية تسهل على المزارعين بيع منتجاتهم من الزيتون ومشتقاته، كغيره من الفعاليات التي تقام تباعًا بالمنطقة.