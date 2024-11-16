شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من "كوارث اقتصادية" بسبب التغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ظل اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة من نهاية أسبوعه الأول، يتطلع الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إلى اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى وأصدر تحذيرا شديدا بشأن التوقعات بالنسبة للعالم ما لم يتم إجراء تغييرات.

وقال ستيل في العاصمة الأذربيجانية باكو حيث يعقد مؤتمر كوب 29 الذي يستمر أسبوعين "بدون خفض سريع للانبعاثات، لن ينجو أي من اقتصادات مجموعة العشرين من كوارث اقتصادية ناتجة عن المناخ".

وأضاف "تداعيات المناخ تلحق بالفعل ضررا بكل اقتصاد في مجموعة العشرين، وتدمر الحياة وتضرب سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء وتؤجج التضخم". مجموعة العشرين وقال ستيل "فيما يتوجه قادة مجموعة العشرين إلى ريو دي جانيرو، يراقب العالم ويتوقع إشارات قوية إلى أن اتخاذ إجراءات بشأن المناخ يعد مهمة أساسية لأكبر اقتصادات العالم".

وتابع "مجموعة العشرين أنشئت لتتصدى للمشاكل التي لا يمكن لأي دولة أو تكتل دول، التصدي لها بمفرده، وعلى هذا الأساس، يجب أن تكون أزمة المناخ العالمية رقم واحد في جدول الأعمال في ريو الأسبوع المقبل".