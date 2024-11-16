شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال ”Latino Night“ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

مواجهات حاسمة

الدمام - شريف احمد - اكتملت الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال ”Latino Night“، المقرر اليوم السبت ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، وسط حماس جماهيري كبير.ونجح جميع الملاكمين المشاركين في النزالات بتجاوز يوم الوزن الرسمي بأوزان مطابقة للمعايير المطلوبة في الحدث الذي أقيم في منطقة المكسيك ضمن بوليفارد وورلد.ويشهد الحدث المرتقب حضورًا واسعًا، حيث تم بيع جميع المقاعد بالكامل، مما يعكس الإقبال الكبير على هذه الفعالية الاستثنائية.فالنزال الذي سيقام في منطقة ”ذا فنيو“، يجمع بين نخبة من أبطال الملاكمة العالميين، في مقدمتهم البطل المكسيكي غيلبرتو راميريز الذي يواجه البريطاني كريس بيلام - سميث في مواجهة قوية على ألقاب الوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA.ويمتلك راميريز سجلًا مميزًا ب46 انتصارًا، منها 30 بالضربة القاضية، فيما يدخل بيلام - سميث النزال بسجل حافل يضم 20 فوزًا، 13 منها بالضربة القاضية، مما يجعل هذه المواجهة محط أنظار عشاق الملاكمة.ويتضمن الحدث المرتقب أيضًا مواجهات مثيرة أخرى، أبرزها النزال الذي يجمع خوسيه راميريز من الولايات المتحدة مع أرنولد باربوزا جونيور في إطار تصفيات لقب وزن الوسط الخفيف لWBO، حيث يسعى كلا الملاكمين لتحقيق فوز يعزز فرصهما في المنافسة على اللقب.كما يشهد الحدث مواجهة حاسمة على لقب الوزن الخفيف المؤقت لWBC بين المكسيكي ويليام زيبايدا، المعروف بقوته الهجومية وسجله البارز ب31 انتصارًا، 27 منها بالضربة القاضية، والأمريكي تيفين فارمر، الذي يعتمد على خبرته الكبيرة في الملاعب العالمية لإثبات جدارته، والذي توعد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالأمس بمفاجأة الجميع وقلب التوقعات بخسارته.ومن بين النزالات البارزة أيضًا المواجهة التي تجمع البورتوريكي أوسكار كولازو مع التايلاندي ثامانون نيامترونغ على ألقاب ”WBA“ و”WBO“ و”RING“ للوزن الأدنى، حيث يطمح كلا الملاكمين لتحقيق إنجاز كبير يعزز مسيرتهما. وفي وزن الوسط الخفيف، يدخل أوسكار دوارتي من المكسيك في مواجهة صعبة أمام بوتيرجون أخمدوف من أوزبكستان، في 12 جولة من الإثارة المنتظرة.كما يشارك الملاكم السعودي زياد المعيوف في مواجهة أمام المكسيكي خوان غارسيا في نزال من ست جولات، حيث يسعى المعيوف لتحقيق فوز جديد يعزز من حضوره على الساحة العالمية.ويمثل نزال ”Latino Night“ جزءًا من سلسلة يقدمها موسم الرياض، تعزز من مكانة العاصمة الرياض كوجهة عالمية للفعاليات الكبرى، مستقطبةً جماهير من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة استثنائية.