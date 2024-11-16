في فيلم "The Departed" جاك نيكلسون فاجأ ليوناردو دي كابريو بمسدس حقيقي.. وهكذا برر فعلته

ميرنا وليد - بيروت - في أحد المشاهد الأكثر توتراً في فيلم "The Departed"، قرر النجم العالمي جاك نيكلسون أن يضيف عنصر المفاجأة بشكل غير متوقع، ما أحدث تحولاً غير مسبوق في ديناميكية المشهد، بينما كان النجم ليوناردو دي كابريو والمخرج مارتن سكورسيزي يظنان أن المشهد يسير كما خُطط له، أشهر نيكلسون مسدساً حقيقياً في لحظة لم تكن ضمن السيناريو، ما أثار دهشة ليوناردو ورد فعل حقيقي انعكس على الشاشة.



برر نيكلسون فعلته قائلاً إنه شعر بأن المشهد يحتاج إلى عنصر أكثر حدة، وأن هذا القرار العفوي أضاف الواقعية والتوتر اللذين يعكسان أجواء الفيلم، كانت هذه الخطوة غير المتوقعة من جاك نيكلسون إحدى اللحظات التي جعلت الفيلم أكثر قوة، وأبرزت مهارته في التلاعب بالعواطف لخلق مشاهد لا تُنسى.