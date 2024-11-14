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قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة

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الرياض - محمد الوسيري - شددت قنصلية المملكة في هونج كونج على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية في المنطقة.

وقالت القنصلية عبر حسابها بمنصة إكس: إن هيئة الأرصاد بالمنطقة أعلنت أنه سيتم رفع درجة الإعصار الذي يمر بالمنطقة إلى الدرجة 8 (شديدة الخطورة) عند الساعة 11 مساء هذا اليوم.

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وتابعت: يرجى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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