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شكرا لقرائتكم قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - شددت قنصلية المملكة في هونج كونج على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية في المنطقة.
وقالت القنصلية عبر حسابها بمنصة إكس: إن هيئة الأرصاد بالمنطقة أعلنت أنه سيتم رفع درجة الإعصار الذي يمر بالمنطقة إلى الدرجة 8 (شديدة الخطورة) عند الساعة 11 مساء هذا اليوم.
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وتابعت: يرجى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية.