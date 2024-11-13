شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تفاهم بين أمانة الشرقية وهيئة تطوير الشرقية وشركة أسفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركة أسفار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة الاستاذ خالد البكر، وتهدف لتعزيز الاستثمار السياحي في مدينة الخُبر ودعم أهداف برنامج جودة الحياة في المملكة.

ووقع المذكرة من جانب أمانة المنطقة الشرقية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن جانب هيئة تطوير المنطقة الشرقية الرئيس التنفيذي المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، ومن جانب أسفار الرئيس التنفيذي الدكتور فهد بن حسين بن مشيط، ويأتي هذا التعاون تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة الذي يسعى لتحسين مستوى العيش في المملكة، وتوفير بيئة غنية بالتجارب الثقافية والترفيهية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية وتحديداً مدينة الخُبر، إذ سيتم تطوير موقع "الكورنيش الجنوبي" ليصبح وجهة سياحية متكاملة ورائدة في القطاع السياحي للمواطنين، المقيمين والزوار على حد سواء.

كما يأتي هذا التعاون الثلاثي كجزء من جهود المملكة لتعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ويعكس هذا المشروع الرؤية الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ السعودية كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، مع التركيز على الاستدامة، وتجربة الزوار، والاستثمار في الوجهات الجديدة.

ويشمل المشروع تطوير موقع "الكورنيش الجنوبي" ليصبح وجهة تجمع بين الأنشطة الترفيهية، الثقافية، والتجارية، مما يعزز جودة الحياة ويعظم من الفوائد الاقتصادية والثقافية للمنطقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج جودة الحياة، الذي يهدف إلى تحسين مستوى العيش، وتقديم بيئة مثالية للتفاعل الاجتماعي والثقافي.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من سلسة اتفاقيات تعتزم شركة أسفار توقيعها خلال تواجدها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض.