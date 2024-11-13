شكرا لمتابعة خبر عن سيارة بالشِماغ والعقال: تفحيط مثير لسعوديين وسط أجواء القهوة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرضت مجموعة من الشبان ممارستهم للتفحيط على أحد الطرقات بطريقة احترافية ومثيرة للجدل .

والغريب في الأمر أكثر من التفحيط أن الشبان وضعوا أعلى السيارة الشماغ والعقال، وبدت السيارة وكأنها مواطن يرتدي الزي .

وظهر الشبان في مقطع فيديو وهم جالسين على شباك السيارة وبأيديهم كاسات قهوة وكأنهم “يتقهون” في أحد الكافيهات، ولكن بطريقة طريفة .

وسمع في المقطع أيضًا شبان آخرين وهم يقولون ” “سعودي ..سعودي “، ويجلسون في أحد الكافيهات بينما تمر السيارة بجوارهم بسلاسة واحترافية.

ولقى المقطع تفاعلا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء حول حقيقة المقطع وعلّق أحدهم قائلاً:” هذا ذكاء اصطناعي أم قوة السعودي”، بينما قال آخر :” هذا السعودي .”