شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وعواصف رعدية على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت الليلة الماضية، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان شملت محافظات أبو عريش، والعارضة، والعيدابي، وهروب، وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

طقس المملكة اليوم



أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.

حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

