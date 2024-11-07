شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون يوضحون.. كيف يستثمر الطلاب الإجازة في تطوير مهاراتهم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أهمية استثمار فترة الإجازة في تطوير مهارات الطلاب والطالبات، وشددوا على دور أولياء الأمور في توجيه أبنائهم نحو أنشطة مفيدة تُسهم في تعزيز قدراتهم الشخصية والعلمية، مشيرين إلى أن هذا الوقت يُعد فرصة ذهبية لاكتساب مهارات تتكامل مع التخصصات الدراسية .

وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم" بمناسبة بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول أن الإجازة تشكل فرصة لتحقيق توازن بين التعلم والترفيه، بما يُعزز شعور الطلاب بالراحة ويزيد من تحفيزهم لمواصلة تعليمهم بنشاط وحيوية .

تنمية المهارات خلال الإجازة



وأوضحت "مليباري" ضرورة تشجيع الطلاب على القراءة الحرة وممارسة الأنشطة التي توسع مداركهم وتثري خبراتهم، لافتة إلى أن الإجازة يمكن أن تكون بوابة لاكتساب هوايات جديدة، ومجالًا لإبراز مواهبهم واكتشاف قدراتهم.

كما دعت "مليباري" أولياء الأمور إلى التخطيط المسبق لأنشطة الإجازة بما يتناسب مع اهتمامات أبنائهم وبناتهم، ويشمل جوانب تعليمية، رياضية، وترفيهية، مشددة على أهمية منح الأبناء الفرصة للمشاركة في التخطيط لتحقيق الاستفادة الكاملة من وقت الإجازة.

وأكدت دور الآباء والأمهات في تقديم الدعم العاطفي والمعنوي لأبنائهم، وتحفيزهم على وضع أهداف واقعية بسيطة لتحقيقها خلال الإجازة، بما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويسهم في تطورهم الشخصي، متمنية للجميع إجازة سعيدة ومثمرة تمتلئ بالتجارب الإيجابية والذكريات الجميلة.

أكدت عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، الدكتورة علياء مليباري أن فترة الإجازة تُعد فرصة قيمة لتنمية المهارات وتطوير الاهتمامات لدى الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من هذا الوقت بشكل متوازن بين التعلم والترفيه، بما يسهم في تعزيز شعورهم بالراحة والإنجاز، ويزيد من تحفيزهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية بنشاط وتجدد.وأوضحت "مليباري" ضرورة تشجيع الطلاب على القراءة الحرة وممارسة الأنشطة التي توسع مداركهم وتثري خبراتهم، لافتة إلى أن الإجازة يمكن أن تكون بوابة لاكتساب هوايات جديدة، ومجالًا لإبراز مواهبهم واكتشاف قدراتهم.كما دعت "مليباري" أولياء الأمور إلى التخطيط المسبق لأنشطة الإجازة بما يتناسب مع اهتمامات أبنائهم وبناتهم، ويشمل جوانب تعليمية، رياضية، وترفيهية، مشددة على أهمية منح الأبناء الفرصة للمشاركة في التخطيط لتحقيق الاستفادة الكاملة من وقت الإجازة.وأكدت دور الآباء والأمهات في تقديم الدعم العاطفي والمعنوي لأبنائهم، وتحفيزهم على وضع أهداف واقعية بسيطة لتحقيقها خلال الإجازة، بما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويسهم في تطورهم الشخصي، متمنية للجميع إجازة سعيدة ومثمرة تمتلئ بالتجارب الإيجابية والذكريات الجميلة.

توجيه الأبناء نحو عادات صحية



وأشار الزهراني إلى أن على الآباء والأمهات إدراك مسؤوليتهم في توجيه أبنائهم نحو عادات صحية ومفيدة، تسهم في تطوير معارفهم ومهاراتهم .

واقترح الزهراني مجموعة من الأنشطة البديلة التي تعود بالنفع على الأبناء، مثل مشاركتهم في الأندية

أكد مستشار التطوير المهني والمؤسسي، د. صالح بن حامد الزهراني، أهمية دور أولياء الأمور في استثمار أوقات الأبناء خلال الإجازات، مبينًا أن العديد من الأبناء يقضون أوقاتهم في السهر واستخدام الألعاب الإلكترونية، التي تؤدي إلى آثار صحية وفكرية سلبية لا يمكن إنكارها.وأشار الزهراني إلى أن على الآباء والأمهات إدراك مسؤوليتهم في توجيه أبنائهم نحو عادات صحية ومفيدة، تسهم في تطوير معارفهم ومهاراتهمواقترح الزهراني مجموعة من الأنشطة البديلة التي تعود بالنفع على الأبناء، مثل مشاركتهم في الأندية الرياضية وحلقات القرآن المنتشرة في المساجد، أو إلحاقهم بالمنصات التعليمية التي تقدم دورات تدريبية متنوعة، تساهم في تنمية المعارف وصقل المهارات

تعلم مهارات تتكامل أكاديميًا



وأشارت إلى أن مجال الحوسبة وهندسة البرمجيات يتيح فرصة مثالية لاستثمار الإجازة في تعزيز المهارات التقنية، مثل تعلم لغات البرمجة، تطوير البرمجيات، وأساسيات الذكاء الاصطناعي .

ونصحت "غزاوي" بأن يبدأ الطلاب بالانخراط في برامج تدريبية أو متابعة دورات إلكترونية معتمدة تتناسب مع مستوياتهم الأكاديمية، مشددةً على أهمية الدور الذي يلعبه أولياء الأمور في توجيه الأبناء نحو الفرص التي تضيف قيمة حقيقية إلى مهاراتهم وخبراتهم.

وأوضحت أن بإمكان الأهل دعم أبنائهم عبر توفير بيئة مشجعة على التعلم والتطور، ومساعدتهم في اختيار برامج تدريبية عالية الجودة أو تحفيزهم على المشاركة في مشاريع شخصية أو أنشطة تطوعية.

وأضافت أن هذا الدعم من الأسرة يعزز ثقة الطلاب بأنفسهم، ويزيد من جاهزيتهم لمواجهة التحديات الأكاديمية والمهنية في المستقبل .

أكدت الدكتورة فوزية غزاوي، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بتخصص هندسة البرمجيات، أن الإجازة تُعد فرصة ذهبية للطلاب والطالبات لبناء مهارات تتكامل مع تخصصاتهم الدراسية، وتساهم في تطورهم الشخصي والمهني.وأشارت إلى أن مجال الحوسبة وهندسة البرمجيات يتيح فرصة مثالية لاستثمار الإجازة في تعزيز المهارات التقنية، مثل تعلم لغات البرمجة، تطوير البرمجيات، وأساسيات الذكاء الاصطناعيونصحت "غزاوي" بأن يبدأ الطلاب بالانخراط في برامج تدريبية أو متابعة دورات إلكترونية معتمدة تتناسب مع مستوياتهم الأكاديمية، مشددةً على أهمية الدور الذي يلعبه أولياء الأمور في توجيه الأبناء نحو الفرص التي تضيف قيمة حقيقية إلى مهاراتهم وخبراتهم.وأوضحت أن بإمكان الأهل دعم أبنائهم عبر توفير بيئة مشجعة على التعلم والتطور، ومساعدتهم في اختيار برامج تدريبية عالية الجودة أو تحفيزهم على المشاركة في مشاريع شخصية أو أنشطة تطوعية.وأضافت أن هذا الدعم من الأسرة يعزز ثقة الطلاب بأنفسهم، ويزيد من جاهزيتهم لمواجهة التحديات الأكاديمية والمهنية في المستقبل

تنمية الهوايات وتطوير الذات

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وأوضحت "الحمياني" أن الإجازة تُوفر وقتًا مثاليًا للطلاب للعودة إلى هواياتهم المفضلة مثل الرسم، والقراءة، والرياضة، مؤكدةً أن تنمية هذه الهوايات تسهم في تطوير مهاراتهم الإبداعية وتساعدهم في التعبير عن أنفسهم.

كما دعت الطلاب إلى استغلال وقت الإجازة في الأنشطة البدنية والرياضية، خاصةً أن الاهتمام بالصحة الجسدية مهم بعد فترة طويلة من الجلوس والانشغال بالدراسة .

وأشارت "الحمياني" إلى أهمية دور أولياء الأمور في توجيه ومشاركة أبنائهم لاستثمار الإجازة بشكل إيجابي من خلال الأنشطة المفيدة، مشددةً على ضرورة إظهار الاهتمام بما يفضله الأبناء.

وأكدت أن الإجازة تُشكل فرصة لبناء الشخصية وتنمية القدرات واستكشاف الاهتمامات، ومع دعم وتوجيه أولياء الأمور، يمكن للطلاب تحويل إجازتهم إلى فترة غنية بالتعلم والنمو .



التوصيات أكدت الدكتورة هيا الحمياني، المشرفة على إدارة واستقطاب الموهوبين بجامعة جدة، أن انتهاء الاختبارات وبداية الإجازة تُعد فرصة للطلاب للراحة والابتعاد عن ضغوط الدراسة، مشيرةً إلى أن الإجازة تمثل بداية لرحلة جديدة يمكن من خلالها التعلم بطرق مبتكرة، وممارسة الهوايات، واكتساب مهارات جديدة تساهم في بناء شخصياتهموأوضحت "الحمياني" أن الإجازة تُوفر وقتًا مثاليًا للطلاب للعودة إلى هواياتهم المفضلة مثل الرسم، والقراءة، والرياضة، مؤكدةً أن تنمية هذه الهوايات تسهم في تطوير مهاراتهم الإبداعية وتساعدهم في التعبير عن أنفسهم.كما دعت الطلاب إلى استغلال وقت الإجازة في الأنشطة البدنية والرياضية، خاصةً أن الاهتمام بالصحة الجسدية مهم بعد فترة طويلة من الجلوس والانشغال بالدراسةوأشارت "الحمياني" إلى أهمية دور أولياء الأمور في توجيه ومشاركة أبنائهم لاستثمار الإجازة بشكل إيجابي من خلال الأنشطة المفيدة، مشددةً على ضرورة إظهار الاهتمام بما يفضله الأبناء.وأكدت أن الإجازة تُشكل فرصة لبناء الشخصية وتنمية القدرات واستكشاف الاهتمامات، ومع دعم وتوجيه أولياء الأمور، يمكن للطلاب تحويل إجازتهم إلى فترة غنية بالتعلم والنمو