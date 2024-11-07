بريطانيا تعلن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا منذ مايو 2023 وهي تشمل 56 عقوبة ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي ومجموعات المرتزقة المدعومة من روسيا.

ويأتي هذا الإعلان قبل قمة المجتمع السياسي الأوروبي في بودابست اليوم الخميس، حيث سيناقش رئيس الوزراء كير ستارمر الجهود المبذولة لمكافحة النشاط الروسي الخبيث في جميع أنحاء أوروبا ويؤكد على دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا.

ويعطل الإجراء الجديد توريد المعدات الحيوية لآلة حرب بوتين ويضغط على النشاط الخبيث الروسي على مستوى العالم، ويكشف عن الأنشطة الفاسدة للمجموعات العسكرية بالوكالة الروسية في إفريقيا

والمملكة المتحدة هي أول دولة من مجموعة الدول السبع تفرض عقوبات مباشرة على مجموعة المرتزقة المدعومة من روسيا Africa Corps، المسؤولة عن تهديد الاستقرار والأمن في جميع أنحاء إفريقيا.

موردو منتجات عسكرية

وتشمل الأهداف الجديدة الموردين الذين يدعمون الإنتاج العسكري الروسي، ومجموعات المرتزقة المدعومة من روسيا العاملة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعميل فرقة الاستخبارات الخاصة GRU المتورط في استخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في سالزبوري.

وتستهدف هذه العقوبات بشكل مباشر توريد السلع للجيش الروسي وتقييد الموارد الحيوية الحاسمة لإدارة حرب بوتن غير القانونية في أوكرانيا.

كيانات متعددة

كما يستهدف الإجراء العقابي الكيانات الموجودة في الصين وتركيا وآسيا الوسطى والتي تشارك في توريد وإنتاج السلع بما في ذلك أدوات الآلات والإلكترونيات الدقيقة ومكونات الطائرات بدون طيار، والتي تحتاجها روسيا لدعم غزوها غير القانوني لأوكرانيا.

وتستهدف الحزمة الأخيرة أيضًا ثلاث مجموعات مرتزقة خاصة مرتبطة بالكرملين، بما في ذلك فيلق أفريقيا، و11 فردًا مرتبطين بوكلاء روس. ولهذه الأهداف روابط مباشرة بالكرملين، وقد هددت السلام والأمن في ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة.

ستؤثر هذه العقوبات على النشاط الخبيث الروسي في ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتكشف عن نشاط روسيا غير المشروع في أفريقيا وتكافحه، حيث تحاول استغلال البيئات الأمنية الهشة والموارد الطبيعية في هذه البلدان لتحقيق مكاسبها وتوسيع نطاق نفوذ الكرملين.

تصريح لامي

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: ستستمر تدابير اليوم في صد السياسة الخارجية التآكلية للكرملين، وتقويض محاولات روسيا لتعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا وتعطيل إمدادات المعدات الحيوية لآلة حرب بوتن. وتحطيم الشبكات الدولية غير المشروعة التي عملت روسيا بجد لتكوينها.

واضاف: لقد دخل بوتين في حرب استمرت قرابة 1000 يوم، وكان يعتقد أنها لن تستغرق سوى بضعة أيام. وسوف يفشل، وسأستمر في الضغط على الكرملين ودعم الشعب الأوكراني في نضاله من أجل الحرية.

وقال لامي إن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة اليوم تعزز مهمة المملكة المتحدة لمكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة على مستوى العالم. وعلى مدار الشهر الماضي، قامت المملكة المتحدة بما يلي:

استهداف الأسطول الروسي غير المشروع بشكل مباشر

إدانة الاستخدام البغيض للأسلحة الكيميائية المحظورة في أوكرانيا

شن حملة صارمة على العصابات الإلكترونية الروسية الخبيثة

فرض عقوبات على أبواق الكرملين التي نشرت أكاذيب بوتن بتهور في جميع أنحاء العالم.