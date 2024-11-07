شهدت بلدة برقايل في عكار موجة سرقات غير مسبوقة للاسلاك الكهربائية ولخطوط الهواتف والالياف الضوئية ، ويعمد السارقون على فتح الرغارات ويقومون بسحب الالياف وسرقتها. وقد ناشد اهالي البلدة الاجهزة الامنية تعقب عصابات السرقة ومحاسبتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر موجة سرقات في برقايل العكارية للاسلاك الكهربائية وخطوط الهواتف والالياف الضوئية والاهالي يناشدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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