شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل جودر يودعون التصوير بعد 9 أيام للعرض فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المخرج إسلام خيرى على الانتهاء من تصوير مسلسل جودر 2، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج ميديا هب وأروما استيدوز، وتأليف أنور عبد المغيث، حيث يتبقى لصناع العمل ما يقرب من 9 أيام فقط وتنتهى أسرة المسلسل من التصوير، حتى يصبح جاهزاً للعرض في رمضان 2025.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.