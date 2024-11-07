كندة علوش تعود للدراما في رمضان 2025 بمسلسل "ناقص ضلع" بالإشتراك مع نيللي كريم وروبي

ميرنا وليد - بيروت - تعود الممثلة السورية كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب ثلاث سنوات من خلال مسلسل "ناقص ضلع"، المقرر عرضه في رمضان 2025، المسلسل يتألف من 15 حلقة ويشاركها البطولة نيللي كريم، وروبي، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.
آخر ظهور تلفزيوني لكندة كان في مسلسل "ستات بيت المعادي" عام 2021، الذي حقق نسب مشاهدة عالية على منصة رقمية، ويعد النسخة العربية من "Why Women Kill".
أما في السينما، فقد قدمت كندة مؤخرًا ثلاثة أفلام عالمية، منها "نزوح" الذي شارك في 20 مهرجاناً دولياً، و"السباحتان" الذي افتتح مهرجان تورنتو 2021، و"باص 22" الذي عُرض للمرة الأولى عالميًا في مهرجان تورنتو 2023.
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