ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري مصطفى خاطر حادث طريف مر بينه وبين الممثلين المصرين أحمد السقا ومحمد أنور، مؤكد أنه كان موقف كوميدي للغاية.

وقال مصطفى خاطر: "كنا في عزومة أنا والسقا ومحمد أنور وأحمد فهمي، وأنور وصل متأخرا، والسقا قال له لازم تمشي بسلاح عشان المنطقة هنا قلق، وأنور قال لي أنا وفهمي ده لازم يعملنا أكشن ويمشينا بسلاح، وبعد كده رحت قولت للسقا إن أنور قال عليك إنك أي كلام على الفاضي، وبعدين السقا قام موقف أنور وحط تفاحة فوق راسه وكان عايز يضربها بالنار بالسلاح بتاعه، و بعدها خد الموضوع بهزار".

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى خاطر يكـ ـشف: "أحمد السقا كان حيضرب هذا الممثل بالنار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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