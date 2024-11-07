- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير البطرسية ومسجد الروضة ومعهد الأورام.. جرائم الإخوان لا تغتفر (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنقذت ثورة 30 يونيو مصر من الانجراف إلى مستقبل أسود رسمت ملامحه تصرفات أعضائها الإرهابيين، ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أبرز تلك الأعمال التى نفذتها الجماعة الإرهابية على مدار سنوات.
يوليو 2013
استخدموا الأسلحة البيضاء
لمواجهة قوات الأمن لمنع فض اعتصام رابعة
عنف منطقة بين السرايات أسفر عن 23 قتيلا وإصابة 220 آخرين
أحداث المنيل وسيدى جابر
ومصرع 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين
اشتباكات مسجد القائد إبراهيم ومقتل 5 وإصابة 72.
أغسطس 2013
محاصرة مسجد الفتح وتعطيل خطوط مترو الانفاق لإحداث شلل مرورى
سبتمبر 2013
محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد ابراهيم.
ديسمبر 2013
تفجير مديرية أمن الدقهلية
يوليو 2014
مذبحة الفرافرة واستشهاد 28 ضابطًا
ومجنداً وإصابة 3 آخرين
يناير 2015
هدد الإخوان السفارات بمغادرة البلاد لتنفيذ العقاب الثورى ضد الدولة
يونيو 2015
اغتيل النائب العام هشام بركات بتفجير إرهابى .
ديسمبر 2016
انفجار في الكنيسة البطرسية ومقتل 29 شخصًا وإصابة 49 آخرين من النساء والأطفال .
فبراير 2017
مقتل سبعة أقباط فى مدينة العريش
إبريل 2017
هجوم فى كنيسة مارجرجس فى طنطا ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية واستشهاد 30 مواطنا وإصابة أكثر من 70 آخرين.
مايو 2017
هجوم على حافلة تقل مسيحيين فى المنيا مما أودى بحياة 29 شخصًا على الأقل
يوليو 2017
الهجوم على نقطة تفتيش مدينة رفح واستشهاد 26 جنديًا .
أكتوبر 2017
استهداف قوات أمنية فى الواحات واستشهاد 16 من رجال الأمن.
نوفمبر 2017
تفجير مسجد الروضة بالعريش ومقتل قرابة 300 شخص وإصابة العشرات بينهم أطفال
نوفمبر 2018
قتل 7 أشخاص وإصابة 13
فى استهداف حافلة لنقل أقباط فى المنيا .
يونيو 2019
استهداف كمين فى شمال سيناء
واستشهاد 8 من قوات الأمن
وقُتل 5 من الإرهابيين
أغسطس 2019
تفجير معهد الأورام واستشهاد 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.
إبريل 2020
القضاء على خلية الأميرية
واستشهاد ضابط شرطة ومصرع 7 عناصر تكفيرية
مايو 2020
مقتل 21 ارهابياً فى سيناء خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى العيد.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز