شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 جنود إسرائيليين من لواء ناحال وإصابة 16 آخرين فى معارك جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم مقتل 5 جنود من لواء ناحال وإصابة 16 في معركة بمجمع لحزب الله في الأسابيع الأخيرة جنوبي لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

يذكرأن، استشهد 5 لبنانيين وأصيب 3 آخرون اليوم الخميس، إثر غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلى على بلدتى "الحرفوش" بقضاء بعلبك و"البازورية" بقضاء صور فى جنوب لبنان.

وأفادت وكالة اللإعلام اللبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، حيث أغار على بلدات (جبشيت، ديركيفا، الحبين، كفرا، السلطانية، دير انطار، الجميجمة، البرغلية، برج الهو، القاسمية، العباسية، شقراء، حداثا، مجل سلم)، في حين تعرضت بلدتا "حداثا" ومجدل سلم" وأطراف بلدة "كونين" لقصف مدفعي متقطع، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة تجاه أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.

كما شن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات استهدفت بلدتي "عيناتا" و"كونين" في قضاء بنت جبيل، وبلدة حانين، كما تعرضت بلدات عيناتا وكونين وبيت ياحون لقصف مدفعي متقطع، واستهدفت بلدة يارون وأطرافها من جهة بلدة عين ابل، كما تعرضت بلدة شبعا لقصف مدفعي إسرائيلي، واستهدف طيران الاحتلال بلدتي رميش وعيتا الشعب، والمنطقة الواقعة بالقرب من متوسطة ديرعامص، وبلدة محرونة، وأجواء إقليم الخروب.

وفي صور.. يشيع أهالي بلدة "عين بعال" 16 شهيدا من أبناء البلدة، سقطوا في الغارة الإسرائيلية على مبنى في بلدة "برجا".

وفي النبطية، أدى عدوان جوي إسرائيلي على مثلث بير القنديل في مدينة النبطية إلى تدمير مبنى مؤلف من 7 طبقات بشكل جزئي، وهو مبنى يضم محال تجارية ومؤسسات ومستودعات وعددًا كبيرًا من الشقق السكنية، كما حولت الغارة المنطقة الى ساحة حرب بفعل الأضرار الذي لحق بكل المباني فيها.

وتعرضت عناصر من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل" لإصابات طفيفة أثناء مرور آلياتهم بالقرب من سيارة استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في صيدا، وقد تم علاجهم ميدانيا، فيما عمل الدفاع المدني على إطفاء الحريق الذي اندلع في السيارة المستهدفة.