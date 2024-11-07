شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد بروتوكول التعاون بين "سيتي كلوب" واتحاد الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية لتفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحاد والمجموعة على مستوى لاعبي الخماسي بفروع سيتي كلوب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وفق استراتيجية سيتي كلوب لبناء قاعدة رياضية في جميع اللعبات لخدمة المستوى الأول والمنتخبات الوطنية.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تمديد بروتوكول التعاون القائم بين المجموعة والاتحاد لمدة جديدة تستمر لثلاثة سنوات مقبلة.

حضر اللقاء الكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة المجموعة ورئيس قطاع الرياضة والكابتن أحمد الجندي البطل العالمي في رياضة الخماسي الحديث وصاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس بوصفه مدير برنامج التميز الرياضي بمجموعة سيتي كلوب ويعنى برعاية الموهوبين ترسيخاً لفلسفة عمل المجموعة في النشاط الرياضي.



اندية سيتي كلوب



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