شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزارة الرياضة والمتحدة.. Sports Expo وSoccerex تدعمان مستقبل الرياضة فى مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تبرز مكانة مصر كوجهة رياضية رائدة، أعلن معرض Sports Expo، عن شراكة استراتيجية مع Soccerex، والشريك الاستراتيجي المتحدة للرياضة.

ويُعد Soccerex اسمًا عالميًا بارزًا فى مجال كرة القدم، حيث استضاف أكثر من 50 فعالية كبرى في 22 مدينة حول العالم، وجذب جمهورًا من أكثر من 100 دولة، وشارك في فعالياته أكثر من 2500 من قادة المجال والمبتكرين.

هذه الشراكة بين Sports Expo و Soccerex تمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الحوار بين الأطراف الفاعلة في الصناعة ودفع عجلة التطور في كرة القدم، كما سيشهد Sports Expo 2025 استضافة أربعة من نجوم كرة القدم العالمية، مما يضيف بعدًا جديدًا للحدث ويبرز مكانته كواحد من أهم الفعاليات الرياضية على مستوى المنطقة والعالم.

ستُقام النسخة المقبلة من معرض Sports Expo في الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالشراكة مع الشركة المتحدة للرياضة، لتكون ملتقى الرياضة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

شهد المؤتمر الصحفي حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، يتقدمهم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي وأندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية وباتريك مككرينور المدير التنفيذي لـ Soccerex ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة وفهد العطار رئيس شعبة التجار وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأندية ونجوم الرياضة المصرية وكرة القدم.

وتعكس هذه الشراكة رؤية مصر لإبراز مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، وتُعتبر استضافة حدث بهذا الحجم في مصر شهادة على قدرتها على تنظيم فعاليات دولية تجمع بين الابتكار، الاستثمار، وصناعة الرياضة، مما يدعم مكانة مصر كجسر يربط الشرق بالغرب.

وصرح المهندس حازم حمادة، المؤسس لمعرض Sports Expo: "نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع Soccerex، حيث تفتح أبوابًا جديدة لتطوير الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد واحدة من المناطق الأكثر حماساً في صناعة الرياضة العالمية. نسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم تجربة غير مسبوقة تُعزز مكانة مصر في صناعة الرياضة وكرة القدم العالمية".

وتابع: "مصر، بتاريخها الغني وإرثها العريق في كرة القدم، قادرة على أن تكون مركزًا عالميًا لتطوير اللعبة وإلهام الأجيال القادمة. هدفنا ليس فقط تقديم معرض رياضي، بل خلق منصة شاملة تتيح لجميع الأطراف التعاون والابتكار والنمو."

وأضاف السيد باتريك مككرينور، الرئيس التنفيذي لـ Soccerex: "نحن متحمسون للغاية لأن نكون جزءًا من حدث يركز على الابتكار والتقدم في واحدة من أكثر المجالات الرياضية نشاطاً على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا. هذا التعاون يُبرز مدى قوة الرياضة في توحيد المجتمعات وتشجيع الابتكار، ونحن سعداء بمشاركتنا في هذا الإنجاز الكبير".

وواصل: "هذا الحدث ليس فقط فرصة للقاء قادة المجال، ولكنه يدعم الابتكار ويُسلط الضوء على كيفية تكيّف الرياضة مع المتغيرات الحديثة مثل التكنولوجيا الرقمية وزيادة استثمارات الشباب والبنية التحتية."

تجمع الشراكة بين Sports Expo، المعرض الاول من نوعه والذي يركز على تطوير الرياضة من خلال التكنولوجيا والابتكار، وSoccerex، الاسم البارز عالميًا في تنظيم الفعاليات المرتبطة بكرة القدم. وتشمل فعاليات المعرض جلسات نقاشية ملهمة، ورش عمل متخصصة، ومعرضًا يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في صناعة الرياضة.



Sports Expo وSoccerex تدعم مستقبل الرياضة في مصر



Sports Expo وSoccerex تدعم مستقبل الرياضة في مصر



Sports Expo وSoccerex تدعم مستقبل الرياضة في مصر



Sports Expo وSoccerex تدعم مستقبل الرياضة في مصر