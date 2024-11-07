شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يغيب عن سيراميكا أمام الإسماعيلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب سعد سمير مدافع فريق سيراميكا، عن فريقه أمام الإسماعيلى، في المباراة المقرر لها السبت المقبل باستاد المقاولون العرب، فى الجولة الثانية من دورى nile.

وتعرض سعد سمير لإصابة قوية في الأنكل خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الأهلى في الجولة الأولى من بطولة الدورى، والتي دخلها بديلا فى الشوط الثانى بدلا من رجب نبيل.

وغاب سعد سمير عن تدريبات سيراميكا الثلاثاء والأربعاء، ليخرج من حسابات أيمن الرمادى في مواجهة الإسماعيلى، لمعاناة اللاعب من هذه الإصابة.

ويدرس أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق أمام الإسماعيلى، المقرر لها السبت المقبل على استاد المقاولون العرب، في إطار الجولة الثانية من منافسات دورى nile.

ويفكر المدير الفني في منح حسين السيد فرصة الظهور الأول مع سيراميكا بعد التعاقد معه في صفقة انتقال حر، كما يعيد عبد الله مجدى للظهير الأيمن بعدما غاب عن مواجهة الأهلى.

وطالب أيمن الرمادى من لاعبيه بنسيان ما حدث فى مباراة الأهلى، والتركيز فى التدريبات من أجل تعديل المسار بداية من مواجهة الإسماعيلى لحصد النقاط الثلاثة.