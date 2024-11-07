رئيس بلدية صيدا تسلّم 500 حصة مساعدات: عدد النازحين الجنوبيين في صيدا إرتفع إلى 33 ألفا

كشف رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، خلال تسلمه 500 حصة مساعدات مقدمة من اللجنة الفنية العسكرية للبنان MTC4L بقيادة دولة إيطاليا ممثلة بالكولونيل أتيليو كورتوني، أن "عدد النازحين من الجنوب إلى مدينة صيدا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل إرتفع إلى نحو 33 ألفا، 8000 في مراكز إستضافة النازحين في صيدا، و 25 ألفا يقيمون في منازل لدى أقربائهم ومعارفهم او في منازل بالإيجار، أومقدمة من أصحابها دون بدل".

بدوره، اشار كورتوني إلى أن "اللجنة الفنية العسكرية للبنان MTC4L هي مبادرة إنسانية وبناء للقدرات بقيادة إيطالية، وهي مؤسسة حديثة على مستوى دولي، ذات هدف مزدوج: أولاً دعم الجيش اللبناني و ثانياً دعم السكان اللبنانيين أكثر من أي وقت مضى من خلال الهبات والمساعدات الإنسانية".