دريان بعد لقاء ميقاتي: دار الفتوى تدعم وتؤيد جهود ميقاتي في كل ما ينقذ لبنان من العدوان الصهيوني

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ظهر اليوم في السرايا وعرض معه التطورات الراهنة. وكان المفتي دريان وصل الى السرايا، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية، وكان في استقباله الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وفي خلال اللقاء، رحب ميقاتي "بصاحب السماحة في دار جميع اللبنانيين". وقال:"ان مواقف صاحب السماحة الوطنية تعبر خير تعبير عن الروح الوطنية اللبنانية التي تجسدها دار الفتوى". وشدد على "أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع القيادات اللبنانية وتعاضدها من أجل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان وحماية اللبنانيين من الشرور والفتن التي يسعى اليها العدو الاسرائيلي".

بعد اللقاء، أكد المفتي دريان "ان دار الفتوى وما تمثل، وطنيا وإسلاميا، تدعم وتؤيد جهود ميقاتي في كل ما ينقذ لبنان من العدوان الصهيوني بالإضافة الى الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لتنعكس إيجابا على مصالح وحاجات الناس اليومية وإيقاف عذاباتهم، وهذا يستدعي من الجميع التلاحم والتكاتف، وضرورة تحصين الوضع اللبناني الداخلي لمواجهتها". وقال:"وطننا له حق علينا في أن نقوم بما يمليه علينا الحس الديني والوطني في سبيل ان يتخطى هذا البلد أزماته، فالبلد يمر بمخاطر كبيرة وهذا ما يقتضي تعزيز وحدة الصف الإسلامي والوطني".

أضاف: "لمست من ميقاتي حرصه الشديد على معالجة كل القضايا بحكمة وروية وتعاون مع كل الأطياف السياسية في لبنان، فالرئيس ميقاتي هو رجل دولة ومؤسسات بامتياز وينبغي مساعدته والوقوف الى جانبه". وقال:"آن الأوان لجميع القوى السياسية ان يحسموا إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولا يمكن ان يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، على الجميع ان يتعاونوا من اجل انتخاب رئيس بالسرعة الممكنة وإلا سيبقى البلد مشرعا على الاحتمالات كافة، ونحن يهمنا جدا ان يكون هذا البلد مستقرا وآمنا ومطمئنا، وأولى خطوات الاستقرار والأمان وقف إطلاق النار وانجاز انتخاب رئيس جامع".

ولفت الى انه "لدينا ملء الثقة بان دولته سيحمل امال وتطلعات اللبنانيين في القمة العربية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

بعد ذلك، عقد لقاء موسع شارك فيه رئيس المحاكم السنية الشرعية الشيخ محمد عساف ، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان مفتي بعلبك الشيخ أيمن الرفاعي، مفتي البقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن الدلي، مفتي صور الشيخ مدرار حبال،امين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي ، المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي والمدير العام لصندوق الزكاة الشيخ زهير كبي.