شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل النصاب القانوني لانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للفروسية مساء اليوم في مقر الاتحاد، لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال الفترة من 2024 حتى 2028.

انطلاق عمومية الفروسية في حضور 13 هيئة

يتشكل مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية من رئيس ونائب وخمسة أعضاء، حيث تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة.

تمثل 13 هيئة الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية وهي فروسية الجزيرة وسبورتينج وسموحة والمعادي والشرطة والجزيرة وأصحاب الجياد، جرين بلازا، الجمعية الرياضية، القوات المسلحة، الحرس الجمهوري، كونكورد السلام، والشمس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نجاح قائمة إسماعيل شاكر بالتزكية خلال الانتخابات حيث لم تتقدم أى قائمة آخرى بأوراق ترشحها.

وتتمثل قائمة إسماعيل شاكر في مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الفروسية، من إسماعيل شاكر رئيسًا، كريم السبكي نائبًا للرئيس، والأعضاء يوسف علما، عمر ممدوح إسماعيل، إبراهيم المليجي، نهله الصواف، هديل الحداد.



إسماعيل شاكر



الجمعية العمومية للفروسية



رئيس اتحاد الفروسية