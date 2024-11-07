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اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد الفروسية

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام مسعود

الخميس، 07 نوفمبر 2024 02:55 م

اكتمل النصاب القانوني لانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للفروسية مساء اليوم في مقر الاتحاد، لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال الفترة من 2024 حتى 2028.

انطلاق عمومية الفروسية في حضور 13 هيئة

يتشكل مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية من رئيس ونائب وخمسة أعضاء، حيث تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة.

تمثل 13 هيئة الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية وهي فروسية الجزيرة وسبورتينج وسموحة والمعادي والشرطة والجزيرة وأصحاب الجياد، جرين بلازا، الجمعية ، القوات المسلحة، الحرس الجمهوري، كونكورد السلام، والشمس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نجاح قائمة إسماعيل شاكر بالتزكية خلال الانتخابات حيث لم تتقدم أى قائمة آخرى بأوراق ترشحها.

وتتمثل قائمة إسماعيل شاكر في مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الفروسية، من إسماعيل شاكر رئيسًا، كريم السبكي نائبًا للرئيس، والأعضاء يوسف علما، عمر ممدوح إسماعيل، إبراهيم المليجي، نهله الصواف، هديل الحداد.

إسماعيل شاكر
إسماعيل شاكر

 

الجمعية العمومية للفروسية
الجمعية العمومية للفروسية

 

رئيس اتحاد الفروسية
رئيس اتحاد الفروسية

 

عمومية الفروسية
عمومية الفروسية

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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