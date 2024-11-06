السعودية | لندن: تعزيز شبكة وجهات طيران ناس في السوق الأوروبية.. عنوان مشاركته بمعرض السفر العالمي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_لندن

شارك طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، في معرض سوق السفر العالمي 2024، المقام في لندن في الفترة من 5 – 7 نوفمبر، واستعرض عبر جناحه أحدث منتجاته اضافة الى عروض وباقات السفر للسياح والمعتمرين.

وأكد متحدثون من طيران ناس خلال أيام المعرض الثلاثة بأن تعزيز شبكة وجهاته في السوق الأوروبية يعد هدفاً استراتيجياً للشركة في إطار خطتها للتوسع والنمو تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة” وتشغيل وجهات دولية من أوروبا ترتبط لأول مرة بالمملكة، أحدثها تدشين ثلاث رحلات أسبوعين بين العاصمة الألمانية برلين ومدينة جدة في سبتمبر الماضي، وسبق ذلك تسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين جدة إلى مدينتي بروكسيل، عاصمة بلجيكا، ومارسليا الفرنسية، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية.

ويعد معرض سوق السفر العالمي في لندن احد أكبر المعارض المتخصصة بقطاع السفر والسياحة والأكثر تأثيراً على مستوى العالم، واستقبل العام الماضي 2023 أكثر من 40 ألف متخصص في قطاعي السياحة والسفر من 184 دولة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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