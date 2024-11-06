السعودية | ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد جي ترمب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد جي ترمب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وعبر سموه ـ حفظه الله ـ عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنياً للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.

من جهته، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط