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شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس حكماء المسلمين: المملكة ترسخ قيم التعايش بين البشر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، بما جاء في كلمة المملكة العربية السعودية خلال افتتاح القمة العالمية لقادة وزعماء الأديان حول العالم والمنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت عنوان "أديان العالم من أجل كوكب أخضر"، والتي قدمها الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون والدعوة والإرشاد، وألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، عواد بن سبتي العنزي.
وأكد المستشار محمد عبد السلام، أن كلمة المملكة العربية السعودية اتسمت بالشمولية من خلال تأكيدها أن حماية الأرض من جميع الأخطار التي تهددها سواءً كانت فكرية أو بيئية من فعل البشر أنفسهم، والدعوة عمارتها وترسيخ قيم التألف والتعايش بين البشر، هو من أهم مرتكزات الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي والهام للقيادات الدينية في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها قضية المناخ في إنهاء الصراعات ومكافحة الطائفية والتعصب، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، والتصدي لجرائم الكراهية.
ووجه الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على ما جاء في كلمته التي ألقاها باسم المملكة، وما اشتملت عليه من معاني سامية وقيم حضارية رفيعة تعكس مدى الوعي واستقراء الواقع، ومعرفته بأهمية الدور الذي يقع على علماء الأمة الإسلامية لنشر الوعي الفكري والبيئي بين عامة الناس.
وأكد المستشار محمد عبد السلام، أن كلمة المملكة العربية السعودية اتسمت بالشمولية من خلال تأكيدها أن حماية الأرض من جميع الأخطار التي تهددها سواءً كانت فكرية أو بيئية من فعل البشر أنفسهم، والدعوة عمارتها وترسيخ قيم التألف والتعايش بين البشر، هو من أهم مرتكزات الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي والهام للقيادات الدينية في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها قضية المناخ في إنهاء الصراعات ومكافحة الطائفية والتعصب، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، والتصدي لجرائم الكراهية.
خدمة الإسلام والإنسانيةوأعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين عن تقديره للدور الرائد للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، بالإضافة إلى حرص المملكة على تعزيز العمل المناخي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات الرائدة مثل مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وغيرها.
ووجه الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على ما جاء في كلمته التي ألقاها باسم المملكة، وما اشتملت عليه من معاني سامية وقيم حضارية رفيعة تعكس مدى الوعي واستقراء الواقع، ومعرفته بأهمية الدور الذي يقع على علماء الأمة الإسلامية لنشر الوعي الفكري والبيئي بين عامة الناس.