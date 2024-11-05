شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والان نبدء بالتفاصيل

رؤية المملكة 2030

الدمام - شريف احمد - دشّن مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة الجوف زياد بن عبدالرحمن البليهد مساء اليوم، الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك في مدينة سكاكا.وأقيمت فعاليات مصاحبة لتدشين الحملة شملت مرسم الطفل، ومعرض الفن التشكيلي، وركن الرسم على الوجه للأطفال، وركن القهوة، بالإضافة إلى هدايا وسحوبات للحضور.من ناحية أخرى، اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، على إستراتيجية "قمم وشيم" في مقر هيئة تطوير عسير.جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير منطقة الجوف لمنطقة عسير، في إطار الزيارات بين إمارات المناطق لتبادل الخبرات ضمن رؤية المملكة 2030.وشاهد سموهما عرضًا عن منهجية بناء هيئة تطوير المنطقة وأهمية ركائزها المتمثلة في الإنسان، والاقتصاد، والأرض، إضافة إلى أدوار شركائها ونتائج موائمة خططهم مع إستراتيجية تطوير عسير.