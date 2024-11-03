شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود ينقذ مواطنًا وطفلتيه من الغرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة جازان مواطنًا وطفلتيه من الغـرق أثناء ممارسة السباحة في أماكن غير مخصصة لذلك، وتم تقديم المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية والسباحة في الأماكن المخصصة.

وحثت على الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.