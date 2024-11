شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على سكاكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت الليلة أمطار غزيرة على مدينة سكاكا بمنطقة الجوف وضواحيها، شملت بعض المراكز التابعة لها.

وارتوت الأرض وسالت على إثرها الشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.