شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث فرص التعاون المشترك مع الرئيس السنغالي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية السنغال.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية السنغال.