شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة راكبة سقطت أثناء نزولها من الطائرة بمطار المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى المركز الوطني لسلامة النقل اليوم الثلاثاء، بلاغاً بشأن واقعة لإحدى طائرات شركة ”ليون إير“ من طراز A330، للرحلة رقم 047LNI، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى تعرض راكبة للسقوط من السلالم أثناء نزولها من الطائرة، مما أسفر عن وفاتها لاحقاً بعد نقلها إلى المستشفى.

وتوجهت الفرق المختصة بالمركز الوطني لسلامة النقل، إلى موقع الواقعة وبدأت في إجراءات التحقيق اللازمة، للكشف عن الملابسات لمعرفة المسببات والرفع بالتوصيات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.