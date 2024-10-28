فاو لـ "اليوم": ريادة سعودية بمدارس المزارعين لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

ثائر ياسين ثائر ياسين

الدمام - شريف احمد - تعد مدارس المزارعين الحقلية أحد الطرق المطورة للتدريب مجموعات المزارعين في نهج تشاركي تعليمي تجريبي يتم فيه تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة والأساليب السليمة بأفضل طرق بيئية للقضاء على آفة سوسة النخيل الحمراء والتي بدأت في أواخر الثمانينات وتتواجد اليوم في 90 دولة حول العالم، حيث حسنت مهارة أكثر من 4 ملايين مزارع في العالم.وبيّن مختصون في الـ "فاو" خلال حديثهم لـ "اليوم" ريادة المملكة في مدارس المزارعين الحقلية وباستضافتها للاجتماع إقليمي لنقل المعلومات والخبرات من 18 دولة وهناك تقنيات الحديثة مثل الإنذار المبكر والاستشعار عن بعد باستخدام حساسات حديثة جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للبرنامج الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة حول استئصال سوسة النخيل الحمراء في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وذلك في مدينة جدة.وقال المسؤول الإقليمي لوقاية النبات في فاو، ثائر ياسين، إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تقوم ببرنامج إقليمي لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء وهي عابرة للحدود، وقضت على كثير من النخيل في المنطقة واستطاع البرنامج أن يجمع أكثر من 15 شريك لنقل المعلومات والخبرات من 18 دولة وهناك تقنيات الحديثة مثل الإنذار المبكر والاستشعار عن بعد باستخدام حساسات حديثة.