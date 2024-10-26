شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات مراقبة ووسائل دفع إلكتروني.. 5 متطلبات لترخيص ”المكاتب“ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المكاتب، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

وحددت الوزارة 5 متطلبات لترخيص المكاتب داخل المباني التجارية، تتضمن أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والايقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.





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وتشمل المتطلبات أيضًا تقديم سجل تجاري ساري المفعول والحصول على موافقة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لحاضنات الأعمال، وترخيص المكاتب المغلقة داخل حاضنات الأعمال وفقاً للتنظيمات الخاصة بذلك. ​

وأكدت الوزارة على أن يكون المكتب من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين للمكتب الخارجي، أو بالأدوار التجارية المتعددة ويمكن أن يكون ضمن المنشآت التجارية أو يكون في مبنى مستقل.

وسمحت الوزارة بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى في المكاتب أو الحاضنات، وبتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المكتب أو المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.

وألزمت المرخص له بتوفير صندوق الإسعافات الأولية بالمكتب، ووسائل الدفع الالكتروني، وتركيب كاميرات أمنية، مع استثناء المكاتب داخل الحاضنات، ويكتفى بالكاميرات التي توفرها الحاضنة.

وأوجبت على العاملين التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة، والمحافظة على النظافة الشخصية، عدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.