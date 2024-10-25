شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق أكبر مسح جيولوجي في العالم يشمل الدرع العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة، عن إطلاق مبادرة رائدة تُعتبر الأضخم من نوعها في العالم، والتي تهدف إلى إجراء مسح جيولوجي شامل للدرع العربي حتى عام 2030.

وأكد مالك مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية،الدكتور وديع قشقري: ” أن المبادرة تعتبر حسب الدراسات المعيارية، هي أضخم عملية مسح جيولوجي في العالم، بناء على مدة المشروع الذي يمتد الى ٢٠٣٠ وكذلك مساحة الدرع العربي الشاسعة ومواصفات العمل التفصيلية والجاذبة للمستثمرين”، مضيفا: “سوف تتنوع الطرق والتقنيات المتطورة المستخدمة في مشاريع المبادرات”.

وقال الدكتور وديع: “إن حزم البيانات التي سوف تنطلق اليوم الجمعة، تعادل ٦٠٪ من مساحة الدرع العربي، هي بيانات جيوفيزيائية جوية باستخدام الطرق المغناطيسية والإشعاعية وجيوكيميائية أرضية للرواسب الوديانية”.

وتابع: “ستتبعها حزم بيانات بطرق متنوعة ضمن أعمال المبادرة.. مثل مخرجات البيانات الجيولوجية لمشروع الخرائط الجيولوجية، وكذلك توفير بيانات جيوكيميائية لتركيزات المعادن الثقيلة، والتي تعد من الأساليب ذات الفاعلية الكبيرة في تحديد مواقع التعمدنات”.

واختتم: بأن توفير هذا الكم من المعلومات الموثوقة سيساهم بفعالية في تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين.