شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. الأرصاد ينبه "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بالإنذار الأحمر من أمطار غزيرة على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات المساء اليوم الخميس .

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية . أماكن هطول الأمطار الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

مكة المكرمة: الطائف والخرمة والموية وتربة وأضم وبني يزيد وميسان والعرضيات.

المدينة المنورة: الحناكية والمهد ووادي الفرع.

جازان: فرسان وجازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة.

حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.

الباحة: الجدرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.