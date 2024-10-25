شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. الأرصاد ينبه "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بالإنذار الأحمر من أمطار غزيرة على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات المساء اليوم الخميس.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
مكة المكرمة: الطائف والخرمة والموية وتربة وأضم وبني يزيد وميسان والعرضيات.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد ووادي الفرع.
جازان: فرسان وجازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة.
حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
الباحة: الجدرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن هطول الأمطارالرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
مكة المكرمة: الطائف والخرمة والموية وتربة وأضم وبني يزيد وميسان والعرضيات.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد ووادي الفرع.
جازان: فرسان وجازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة.
حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
الباحة: الجدرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.