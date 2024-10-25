شكرا لقرائتكم خبر عن بيع أغلى فرخ شاهين في مزاد نادي الصقور 2024.. اعرف ثمنه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الليلة السادسة لمزاد نادي الصقور السعودي 2024، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال مدينة الرياض، بيع أغلى صقر فرخ شاهين حتى الآن بمبلغ 400 ألف ريال.

وبلغت مبيعات الليلة 794 ألف ريال مقابل 4 صقور جرى عرضها على منصة المزاد.

تفاصيل المزاد

وكانت البداية مع الصقر الأول طرح الخفجي للطاروحين فهيد المري وسالم المري، وبيع بمبلغ 61 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني طرح القنفذة للطاروحين مشعل الثعلبي ومحمد السابطي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، وشهد منافسة كبيرة قبل أن يباع بمبلغ 200 ألف ريال.



مزايا وخدمات متكاملة

ثم عُرض الصقر الثالث طرح الدبدبة للطاروحين السنافي الدوسري ومطلق الدوسري، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 60 ألف ريال، وتواصلت المنافسة عليه بقوة قبل أن يباع بمبلغ 400 ألف ريال.وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع طرح ينبع الحنو للطاروحين محمد الحارثي وبندر السبيعي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال قبل أن يباع بمبلغ 133 ألف ريال.

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في مناطق الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية، مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.

ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.



أكبر مزادٍ رسمي للصقور

ويُصنف مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزادٍ رسمي للصقور التي تُطرح على أرض المملكة، إذ يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية السعودية 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة، لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم.

كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.