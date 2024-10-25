شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد شخصا مقربا فى الإقلاع عن التدخين؟ 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يشعر كثيرون بالألم والحزن فى حال وجود مشكلة خطيرة مثل إدمان التدخين عند شخص مقرب منه أو شريك حياته، وكما نعلم جميعًا كيف يمكن أن يسبب تدخين السجائر أنواعًا مختلفة من السرطان، ومشاكل الجهاز التنفسي، ومشاكل القلب لكن لا تفقد الأمل الآن لأنك تستطيع أن تجعلهم يقلعون عن هذه العادة بطريقة فعالة وفقا لما نشره موقع health.

1. اجعل المنزل منطقة خالية من التدخين

أظهر موهبتك الفنية وقم بتعليق ملصقات ممنوع التدخين إذا لزم الأمر. تولى المسئولية وتأكد ببساطة من عدم وجود مكان للتدخين في المنزل. أثبتت دراسة أجريت عام 2007 أن الأشخاص أكثر ميلاً للإقلاع عن التدخين عندما يُمنعون من التدخين في المنزل.

2. صرف انتباه شريك حياتك

سواء كان الأمر يتعلق بأخذ شريك حياتك للتنزه، أو رحلة رومانسية، افعل كل ما يلزم لصرف انتباه شريك حياتك عن إشعال تلك السيجارة السامة .

3. ارفع معنوياتهم

من المهم أن تفهم أن التخلي عن الإدمان أمر صعب بالنسبة لشريكك. ولكن يمكنك تخفيف الضغط عن طريق مكافأته ببعض التدليك أو هدية. وبصرف النظر عن هذا، يمكنك أيضًا أن تقدم له بعض التقدير اللفظي في كل مرة يمتنع فيها بنجاح عن الاستسلام للإغراء.

4. توقف عن ابتزازه عاطفيًا

إن شريكك يعاني بالفعل من آلام النيكوتين. لا تجعل الأمر أسوأ من خلال إدخال العواطف السلبية وزرع أفكار مثل "التدخين يعني أنك لا تحبني" في رأسه ورأسك. تحدث وتواصل بشأن قلقك على صحته بدلاً من ذلك.

5. كن مع الأشخاص المناسبين

من المهم أن يكون الشخص محاطًا بأشخاص يدعمون ضبط النفس ويحاولون الإقلاع عن التدخين. وغني عن القول إن عدم التواجد بين المدخنين يمكن أن يساعد في إبعاد الإغراء أيضًا.

على الرغم من أن السير في هذه الرحلة بأكملها قد يكون مرهقًا للغاية، إلا أنه يجب عليك أن تهدف إلى تحفيز شريكك نحو هدف صحي، وتابع آخر التحديثات حول الصحة والعافية بالإضافة إلى الرعاية الوقائية ورعاية الأسرة والرعاية الإنجابية والعناية الذاتية

