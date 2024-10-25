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عدن - ياسمين التهامي - وحش السيارات .. مواصفات سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 وسعرها .. والمفاجأة بالسعر

قامت مجموعة الخاصة بالأمل للسيارات بالإعلان عن إطلاق نوع سيارة جديدة موديل بي واي دي، والتي تعتبر واحدة من أحدث السيارات الخاصة بالعائلية ذات الحجم الصغير لذا فهي تعتبر محببة لدى الكثير من الأشخاص الذين يفضلون السيارات ذات الحجم الصغير، وأهم ما يجعل هذه السيارة مميزة أنها تم إصدارها بفئتين كل منهما لها سعر مختلف عن الآخر، وكلاهما يتصف بمواصفات جديدة ومميزة، وهو ما جعل الكثير يتسائلون عنها وعن سعرها في السوق المصري.

مواصفات سيارة بي واي دي F3 2024

تتميز سيارة بي واي دي بمجموعة من المواصفات التي تجعلك ترغب في اقتنائها في أسرع وقت، ومن ضمن هذه المواصفات:

تصل السرعة الخاصة بالسيارة كحد أقصى إلى 180 كيلو متر في الساعة الواحدة.

قوة السيارة عالية جداً تصل إلى 108 حصان.

يصل طول السيارة إلى 4533 مللي أي ما يعادل 45 سم وهذا اهم ما يميزها أنها ذات طول صغير.

وبالنسبة لعرض السيارة يصل إلى 1705 ملل لذا تصنف السيارة ضمن السيارات ذات الحجم الصغير، لذا إذا كنت تبحث عن سيارة ذات حجم صغير عليك شراء هذه السيارة في أسرع وقت.

أما عن وزن السيارة يصل إلى 1200 كيلو جرام.

وبالنسبة لارتفاع السيارة فهو يصل إلى 1490 ملليمتر.

وبالنسبة لمساحة الشنطة الخلفية فهي صغيرة ولكنها عميقة عميقة تكفي لحمل مجموعة من الشنط ذات الحجم المختلف حيثُ يصل حجمها إلى 360 لتر.

عجلات السيارة تصل مساحة قاعدتها إلى 2600 مللي.

أما عن متوسط استهلاك الوقود في السيارة يصل إلى حوالي ستة لتر لكل 100 كيلومتر.





سعر بي واي دي F3 موديل 2024 في مصر

يبحث الكثير من الناس عن سعر سيارة بي واي دي الجديدة فهي تعتبر أحدث إصدار من مجموعة الأمل للسيارات، وهذه السيارة بالأخص تم إصدارها بفئتين مختلفين عن بعضهما في السعر حيثُ:

الفئة الأولى من سيارة بي واي دي موديل سنة 2024 يصل سعرها في السوق المصري إلى حوالي 450 ألف جنيه مصري.

أما عن الفئة الثانية من السيارة موديل 2024 يصل السعر الخاص بها في السوق المصري إلى حوالي 510 ألف حنيه مصري.

وحش السيارات .. مواصفات سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 وسعرها .. والمفاجأة بالسعر