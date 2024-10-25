شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر بشرية.. انحراف قطار عن مساره في النرويج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انحرف قطار على متنه ما يصل إلى 70 شخصا عن مساره على الطريق الساحلى بشمال النرويج، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وكان قطار آركتيك سيركل السريع في طريقه إلى بلدة بودو الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء النرويجية "إن بي تي "، نقلًا عن مركز تنسيق الإنقاذ المشترك لشمال النرويج، إنه كان هناك ما بين 50 و70 شخصًا على متن القطار.

5 عربات وقاطرة

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام نرويجية القاطرة وما يبدو أنهما عربتا ركاب على الأقل.

وحدث خروج القطار عن القضبان بالقرب من بودو، التي تقع شمال الدائرة القطبية الشمالية مباشرة.

وقالت الشرطة إن القطار، الذي كان يضم 5 عربات وقاطرة، كان في طريقه من تروندهايم إلى بودو، وأضافت في بيان، أن ألاطقم الأولى من رجال الانقاذ سارعوا إلى الموقع.