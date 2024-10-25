شكرا لقرائتكم خبر عن بوسطن.. وزير الاقتصاد يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي في جامعة هارفارد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال زيارته إلى بوسطن بعدد من الأكاديميين والباحثين في جامعة هارفارد لبحث سُبل التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في المملكة، مع التركيز على الأبحاث المبتكرة، وبرامج التدريب، وتطوير الكفاءات الأكاديمية، والمبادرات المشتركة لمعالجة التحديات العالمية.وهدفت اللقاءات إلى تعزيز الشراكات القائمة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وهارفارد في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الآثار التنموية المرجوة وتطوير القدرات الاقتصادية والمؤسسية للمملكة.