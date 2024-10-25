البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لصواريخ "تاو" للسعودية

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ تاو للسعودية بتكلفة تقدر بنحو 440 مليون دولار. وذكر البنتاغون أن المقاول الرئيسي للصفقة سيكون شركة "آر.تي.إكس كورب".

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