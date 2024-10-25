شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 820 في العملية البرية للاحتلال شمال القطاع والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة، للأسبوع الثالث على التوالي، إلى 820 شهيدًا ومئات الجرحى والمعتقلين.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم من تحت ركام المنازل المدمرة في جباليا وبيت لاهيا، مؤكدة توقف الخدمات الطبية كافة في شمال قطاع غزة، خاصة مع قطع الاحتلال للطرق المؤدية للمستشفيات، وقصف مستشفى كمال عدوان.حذر نادي الأسير الفلسطيني، من استشهاد أسرى بعد اعتقال أكثر من 200 فلسطيني شمال القطاع، وتعذيبهم أثناء عملية الاعتقال من داخل مراكز الإيواء.في سياق متصل، وثّقت مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية إحراق الاحتلال الإسرائيلي لمئات المنازل في جباليا وبيت لاهيا، ومحاصرة آلاف الفلسطينيين، وإجبارهم على الخروج من مراكز الإيواء ومغادرة شمال القطاع.