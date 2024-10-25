شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة المكرمة: لا صحة لادعاء اختطاف وافدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت شرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه لا صحة لادعاء اختطاف وافدة من الجنسية الأردنية.

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقـة مكة المكرمة، أنه إشارة إلى البلاغ المتضمن اختفاء وافدة من الجنسية الأردنية، فإنه جرى العثور عليها بالمدينة المنورة وهي بصحة جيدة.

وأكد أنه لا صحة لما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاء اختطافها، وجار استكمال الإجراءات النظامية كافة.